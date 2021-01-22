Анкара, , 13:10 — REGNUM Турция, которая, по заявлению министра здравоохранения этой страны, является примером для мира на всех этапах борьбы с пандемией, также стала «пионером в процессе вакцинации». Об этом 22 января сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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Журналисты отмечают, что на следующей неделе в Турцию поступит 10 миллионов доз китайской вакцины, а в феврале — миллион доз немецкой вакцины. К концу марта в Турцию в общей сложности прибудет 50 миллионов доз.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа на заседании научного совета 22 января заявил, что Турция, в которой реализуется программа под названием «Самая быстрая вакцина в мире», якобы опередила другие страны как «по скорости, так и по спросу на вакцину».

Он отметил, что планирование закупок и логистики осуществляется в соответствии с спросом на вакцину и наличием групп риска.

Коджа отметил, что благодаря заранее запланированному графику вакцинации всего было сделано 38 369 прививок. По его словам, 2570 прививок было сделано в частном порядке, 314 — при финансировании благотворительного фонда, 7485 вакцинаций было проведено в домах престарелых. Также было привито 28 тысяч медицинских работников и челнов их семей. Министр указал, что потенциал Турции для проведения ежедневной вакцинации оценивается примерно в 1 миллион 600 тысяч доз вакцин. Минимум 300−400 тысяч вакцинаций в день можно провести без особых затруднений, сказал он.»Если процесс поставки прививок продолжится без задержек, Турция сможет в скором времени завершить программу вакцинации», — подчеркнул Коджа.