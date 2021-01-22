* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 11:45 — REGNUM В Турции в ходе операции, проведённой службой безопасности, задержаны свыше двух десятков человек, предположительно являющихся боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 января агентство Anadolu.

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Так, 14 человек, среди которых граждане Сирии и Ирака, были арестованы по подозрению в причастности к ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Самсун на севере Турции.

Ещё десять членов группировки задержали в Анкаре. Их обвиняют в убийстве иностранного гражданина. Его национальность не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года правоохранительные органы Турции задержали 12 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спецоперация прошла в провинции Самсун. Арестованные были выходцами из Ирака.