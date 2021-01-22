Париж, , 12:12 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью LCI опроверг заявление министра-делегата по делам бюджета Оливье Дюссо о том, что правительство должно перестать«жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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«Я должен прояснить положение вещей для наших сограждан: пока мы не победим пандемию и пока санитарные ограничения будут действовать, государство будет поддерживать экономику», — заявил Ле Мэр.

«Летом может появиться энный вариант коронавируса, и тогда мы должны будем продолжать соблюдать ограничительные меры», — добавил министр.

Напомним, 21 января министр-делегат по вопросам бюджета Франции Оливье Дюссо заявил в интервью Les Echos, что в 2021 году страна должна не только преодолеть санитарный кризис, но перестать «жертвовать всем» ради победы над коронавирусом.

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