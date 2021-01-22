Казань, , 11:12 — REGNUM Татария продолжает демонстрировать наиболее высокие показатели в семейно-демографической сфере развития среди регионов Приволжского федерального округа. Информация об этом прозвучала на расширенном заседании итоговой коллегии управления ЗАГС кабмина РТ.

По словам начальника управления Гульшат Нигматуллиной, в 2020 году в республике было зарегистрировано 134 136 актов гражданского состояния, более 400 тыс. иных юридически значимых действий исполнено. Татария по абсолютному количеству и в расчете на 1 тыс. человек населения занимает первое место в ПФО по зарегистрированным актам о рождении. При этом регистрация смертей в Поволжье на 1 тыс. человек населения самая низкая. Регион, кроме этого, занимает первое место в округе по числу заключенных браков. По количеству расторгнутых брачных союзов — самый низкий показатель в ПФО (2,9 на 1 тыс. населения).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Татарии в 2020 году количество зарегистрированных рождений сохранилось на уровне прошлого года. Так, за год родились 19 777 детей. По половому признаку преобладали мальчики — 52%. Двойня появилась в 259 семьях, в пяти семьях — тройняшки.

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