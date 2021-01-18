Казань, , 12:35 — REGNUM В столице Татарии в 2020 году количество зарегистрированных рождений сохранилось на уровне прошлого года. Так, за год родились 19 777 детей. По половому признаку преобладали мальчики — 52%. Двойня появилась в 259 семьях, в пяти семьях — тройняшки.

По итогам года зарегистрировано 8 369 браков, что меньше предыдущего года на 19%. Брак расторгли 3 938 семей, что также меньше, чем годом ранее на 18%. Казань по бракоразводной статистике уже 11 лет сохраняет лучший показатель среди городов-миллионников в Поволжье.

В городе эти же годы сохраняется превышение регистрации рождения над регистрацией смерти. За 2020 год зафиксирована смерть 16 758 человек, из них 51% — женщины.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Приволжском федеральном округе по итогам января-ноября 2020 года естественная убыль населения составила 163 540 человек, что почти в два раза выше темпов убыли населения за аналогичный период предыдущего года — тогда сокращение составило 89 813 человек. Абсолютно во всех регионах округа наблюдается снижение уровня рождаемости и рост показателя смертности. В среднем в ПФО рождаемость снизилась на 4,9%, смертность выросла на 17,5%.

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