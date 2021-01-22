Ростов-на-Дону, , 10:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону для удобства пассажиров синхронизировали движение автобусов и городской электрички. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

Напомним, что с 11 января 2021 года в Ростове-на-Дону было увеличено количество поездов, курсирующих в утренние часы в будние дни. Электрички отправляются и прибывают как на станцию «Ростов-Главный», так и на пригородный железнодорожный вокзал.

«В настоящее время движение городского общественного пассажирского транспорта синхронизировано с движением поездов «Городской электрички» в соответствии с обновлённым расписанием», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что по оценке городских властей дорожная ситуация в Ростове-на-Дону после закрытия аварийного моста на улице Малиновского улучшилась. Автомобильные пробки были только в первые рабочие дни после новогодних каникул и после снежной бури.

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