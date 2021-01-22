Исламабад, , 09:09 — REGNUM Власти Пакистана получили официальный запрос на одобрение российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» для её применения в этой стране. Об этом сообщил источник в пакистанском минздраве, пишет 22 января газета Dawn.

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Заявку, отмечает издание, подала «российская государственная компания», которая производит препарат «Спутник V». Она запросила разрешение на экстренное применение вакцины в Пакистане.

Ещё одну заявку пакистанским властям направила компания Anhui Zheifei Longcom Biopharmaceuticals из КНР. Она также просит разрешить использовать свою вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Пакистана ранее разрешил применять на территории страны китайскую вакцину Sinopharm и препарат, разработанный Оксфордским университетом и AstraZeneca.

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