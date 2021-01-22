Нур-Султан, , 08:57 — REGNUM В 2020 году министерство юстиции Казахстана отстаивало интересы страны по 25 судебным разбирательствам, что позволило защитить $2,1 млрд. Об этом 22 января заявил замминистра юстиции республики Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии ведомства.

В частности, Казахстан выиграл дело по иску голландской компании Голд Пул на сумму $917 млн. Кроме того, суд Лондона удовлетворил апелляционные требования Казахстана и отменил арбитражное решение по иску канадской компании Уорлд Уайд Минералс. Мадалиев добавил, что Казахстану возмещены расходы в размере $500 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года высокий суд Лондона вынес решение в пользу Казахстана по делу о заморозке $530 млн в лондонском филиале Bank of New York Mellon.

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