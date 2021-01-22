Пекин, , 04:09 — REGNUM Национальная администрация шахт Китая распорядилась провести всестороннюю инспекцию не угольных шахт страны с целью предотвращения возможных крупных происшествий, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно распоряжению, выпущенному администрацией, кампания продлится до конца марта. Усилия будут направлены на профилактику серьезных инцидентов, включая обрушение добывающих шахт и взрывов.

Предприятия, занимающиеся разработкой не угольных шахт, которые не выполнят предписания об исправлении ситуации, будут названы, пристыжены, а также подвержены санкциям со стороны властей.

В последние годы ситуация на рабочих местах добывающих шахт Китая значительно улучшилась, но по-прежнему имеют место риски безопасности. Многие шахты крайне плохо оснащены, что мешает обеспечивать там надлежащий уровень безопасности.

В настоящее время в Китае насчитывается 32 тыс. не угольных шахт, из которых 86,4% являются небольшими. Большинство этих шахт крайне отсталые по уровню используемых технологий и оборудования, а персонал остается плохо обученным в сфере обеспечения безопасности.