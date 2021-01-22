Южно-Сахалинск, , 03:41 — REGNUM Для вакцинации населения от коронавируса в отдалённые сёла Сахалина направлены мобильные медицинские бригады. Одними из первых прививку от COVID-19 сделали жители Раздольного Корсаковского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

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В Раздольном прививки делают в фельдшерско-акушерском пункте. За два дня вакцинировались 40 жителей села, из 700 проживающих.

Вакцинация проходит также в самом отдалённом селе Корсаковского района — Новиково.

Как сообщало ИА REGNUM, только вакцинация спасёт человечество от распространения опасного коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна, заявила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.