Кэри, США, , 22:00 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках еженедельной акции бесплатно раздаёт игру Galactic Civilizations III. Информация была опубликована 21 января на странице сервиса.

Пользователи Epic Games Store получили возможность до 28 января 2021 года добавить эту игру в свою библиотеку. Администрация Epic Games Store сообщила, что после этого позицию бесплатной игры займёт Dandara: Trials of Fear Edition.

Galactic Civilizations III представляет собой космическую глобальную пошаговую стратегию, релиз которой состоялся 14 мая 2015 года. Её разработкой занималась студия Stardock, которую геймеры также знают по таким проектам, как Ashes of the Singularity и Sins of a Solar Empire.

