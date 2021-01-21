Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтвердили 390 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января. Днём ранее положительный результат теста получили 388 жителей региона.

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Новые носители коронавируса выявлены в 52 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (142), Таганрог (13) и Новошахтинск (11). Около четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 6,9% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 59 тыс. 878 жителей Ростовской области.

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