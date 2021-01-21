Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Петербург вновь оказался на первом месте по суточной смертности от COVID-19 среди всех регионов России. Об этом сообщает 21 января федеральный оперативный штаб.

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За предыдущие сутки в городе от болезни скончались 79 человек, это на семь человек больше, чем сутками ранее. В Москве при этом показатель суточной смертности остановился на 69 летальных исходах.

Напомним, днем ранее в Петербурге было 72 смерти, в Москве — 65.

Всего в Северной столице за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 9122 человека.

Заразились коронавирусом в целом 310 504 петербуржца, выздоровели 197 611 из них.

Добавим, за сутки в Петербурге нашли еще 3112 зараженных коронавирусом, выписали по выздоровлении за сутки 4194 человека. В этот раз по числу новых носителей Петербург уступил первое место Москве.

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