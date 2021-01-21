Афины , , 05:29 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы в Греции 21 января. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 01:37 по местному времени (02:37 мск) находился в девяти километрах на северо-восток от городка Неон Карловазион (население 6,7 тыс. человек), расположенного на одном из Северных Эгейских островов. Очаг подземных толчков располагался на глубине десять километров.

Информация о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Перу вечером 20 января произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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