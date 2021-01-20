Белград, , 23:22 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 511 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1646 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 175 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 20 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 377 445, а количество смертельных случаев выросло до 3810 человек.

Вирусолог Миланко Шеклер в интервью сербскому телеканалу заявил, что важно, чтобы граждане массово ответили на призыв к вакцинации, потому что это единственный способ положить конец эпидемии и контролировать распространение коронавируса.

Напомним, что раннее 19 января в Сербии было подтверждено 1688 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 20 смертельных случаев.