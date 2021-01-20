Абуджа, , 15:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Нигерии запросили дополнительные 10 миллионов доз вакцины от COVID-19 в Африканском Союзе (АС), передаёт BBC Africa со ссылкой на заявление министра здравоохранения Осаги Эханире на брифинге для СМИ в столице страны, Абудже.

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В соответствии с заявлением, это количество доз вакцины будет доставлено в марте. Пока неясно, какую из вакцин от COVID-19 запросили в Нигерии.

Напомним, что в Афросоюз поступили 270 миллионов доз вакцины от COVID-19 от производителей по всему миру для распространения по африканскому континенту.

Эханире также сказал, что правительство Нигерии выделило около 26 миллионов долларов США на поддержку отечественного производства вакцин и уже ведет переговоры с производителями.

В Нигерии зарегистрировано более 110 000 случаев заражения коронавирусом, и число ежедневно регистрируемых случаев постоянно растет.

Школы в большинстве штатов страны вновь открылись в понедельник, 18 января, однако в правительстве предупредили, что они могут быть закрыты снова из-за растущего числа случаев заражения коронавирусом.

В Нигерии рассчитывают вакцинировать 40% населения, которое составляет примерно 200 миллионов человек, к концу 2021 года.

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