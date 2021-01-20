Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Майкл Остерхольм, член Консультативного совета по COVID-19 избранного президента США Джо Байдена, сообщил, что в ближайшие дни пандемия коронавирусной инфекции достигнет невиданных размеров, и большинство людей еще не понимают этого. Об этом 19 января сообщает CNN.

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«Я очень сильно переживаю о том, что в следующие шесть — двенадцать недель мы станем свидетелями ситуации с пандемией, которой еще не видели, — сказал Остерхольм. — Об этом грядущем испытании многие еще не догадываются».

На вопрос корреспондента CNN о том, что может сделать по этому поводу администрация избранного президента США Джо Байдена, Остерхольм ответил, что первым шагом будет «помочь людям понять масштаб проблемы».

Майкл Остерхольм заявил, что уверен в готовности администрации Байдена распространять вакцины COVID-19, но «важно начать действовать своевременно».

Напомним, что в первые недели 2021 года в США и в странах Европы прошла новая волна заболеваний COVID-19.