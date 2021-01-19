Москва, , 15:20 — REGNUM В январе 2021 года в России отмечается стабилизация эпидемиологического процесса. Об этом сегодня, 19 января, в ходе президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Несмотря на это, подчеркнула Попова, распространение коронавирусной инфекции продолжается.

«В 66 регионах идёт стадия стабилизации, в семи — стадия снижения и в 13 — стадия продолжающегося роста», — привела цифры главный санитарный врач страны.

По её словам, среднесуточый показатель заболеваемости на прошлой неделе, как и неделей ранее, составил около 16 на 100 тысяч населения. В 83 регионах страны темп прироста не превышает единицы. Исключение составляют Санкт-Петербург и Крым.

Читайте также: В России на карантине из-за коронавируса находятся всего пять школ

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным оперативного штаба на 19 января, за прошедшие сутки в России выявлено более 21,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности за время пандемии число носителей SARS-CoV-2 в стране превысило 3,6 млн человек.