Москва, , 15:17 — REGNUM В России всё чаще случаи заражения коронавирусом фиксируются в сельских населённых пунктах. Об этом 19 января заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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«Всё большее количество заражённых мы видим не в центральных городах субъектов, а в сельских населённых пунктах. И именно туда мы направляем сейчас свои усилия для контроля всех способов профилактики, наличия средств индивидуальной защиты для того, чтобы минимизировать пути передачи и риски распространения в небольших населённых пунктах, где такая ситуация складывается на сегодняшний день», — сказала она.

По её словам, в подавляющем большинстве субъектов Федерации темп прироста новых случаев заражения составил менее единицы, что является хорошим прогностическим показателем. Исключение составляют только два региона — Санкт-Петербург и Крым.

«В 66 субъектах идёт стадия стабилизации, в семи субъектах стадия снижения и в 13 — стадия продолжающегося роста», — рассказала Попова.

Она отметила, что изменения происходят и в профессиональных группах. В частности, снижение случаев заражения происходит среди педагогов и медиков, увеличение — у работников сферы торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал регионы России, в которых хорошо организовали процесс вакцинации населения. Он также рассказал, что до конца января субъекты получат до 2 млн доз вакцины.