Москва, , 11:12 — REGNUM Система здравоохранения России смогла снизить летальность от COVID-19 с апреля 2020 года в три раза. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Совфеда РФ по социальной политике.

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"Всё было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня, более чем в три раза», — сказал Мурашко.

По его словам, на данный момент в России развёрнуто более 270 тысяч коек и более 31 тысячи реанимационных коек.