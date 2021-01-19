Гавана, , 04:53 — REGNUM Всего лишь 10 государств получили 95% уже выпущенных в мире вакцин против COVID-19. Об этом 18 января написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.

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По словам чиновника, он не понимает, как и когда, учитывая такие обстоятельства, бедные страны смогут получить подобные препараты для проведения вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани катастрофического морального кризиса, поскольку перспектива справедливого доступа к вакцине от COVID-19 оказалась в опасности.

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