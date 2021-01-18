Москва, , 12:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил усилить контроль в коммунальной сфере из-за низких температур в регионах России. Об этом он заявил 18 января на совещании с заместителями.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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»Надо усилить контроль за ситуацией с электро‑ и теплоснабжением, состоянием коммунальной и дорожной инфраструктуры», — сказал глава правительства.

Мишустин поручил вице-премьерам Александру Новаку и Марату Хуснуллину отслеживать работу объектов энергетики и ЖКХ, чтобы не произошло сбоев в обеспечении жителей теплом и электроэнергией, а также реагировать на каждую аварийную ситуацию.