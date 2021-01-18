Берлин, 18 января 2021, 09:53 — REGNUM Студия SureAI, известная по масштабной модификации Enderal для TES V: Skyrim, заявила о разработке нового коммерческого проекта. Об этом 18 января сообщило издание PCGamer.
Разработчики пообещали анонсировать свою новую игру уже в этом году. Они также заявили, что больше не смогут выпускать обновления для Enderal.
Напомним, Enderal: Forgotten Stories — это глобальная модификация, почти полностью меняющая весь оригинальный контент TES V: Skyrim. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.
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