Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Владельцы копий игр Hitman 1 и 2 в Steam смогут перенести прогресс персонажа в Hitman 3, релиз которой состоится в Epic Games Store. Об этом 18 января студия IO Interactive сообщила на своём сайте.

При этом разработчики отметили, что геймеры не смогут сделать это в день выхода игры, эта воможность будет реализована позже. Студия также объявила, что геймеры, которые сделали предзаказ Hitman 3 или те, которые купят игру в течение 10 дней после релиза, получат пропуск Hitman 1 GOTY Access Pass.

Напомним, релиз третьей части Hitman состоится 20 января 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что IO Interactive по неизвестным причинам решила не заказывать перевод игры на русский язык.

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