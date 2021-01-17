Мумбаи, Индия, , 18:17 — REGNUM В Индии на 90-м году жизни скончался певец и музыкант Гулам Мустафа Хан. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на свои источники.

По их словам, трагедия произошла в воскресенье, 17 января, в Мумбаи.

Причины смерти исполнителя классической индийской музыки не называются, однако известно, что два года назад он перенес инсульт.

Отметим, что творчество Хана, который родился в семье певцов и музыкантов, было отмечено высокими госнаградами.

Как передавало ИА REGNUM, в октябре 2020 г. народный артист СССР Владислав Пьявко скончался в возрасте 79 лет.

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