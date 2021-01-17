Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за истёкшие сутки зарегистрировано 394 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 января. Накануне положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 393 человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Новые носители инфекции выявлены в 48 муниципальных образованиях с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (137), Батайске и Новочеркасске (по 13), Волгодонске и Неклиновском районе (по 12). 22,6% случаев заражения приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 4,6% заболевших COVID-19 — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 58 тыс. 315 случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили 393 новых случая COVID-19