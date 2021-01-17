Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге, как и предупреждали специалисты, после окончания новогодних каникул началось и продолжается увеличение суточного количества новых носителей коронавируса. Эта цифра прибавляется уже пятый день подряд.

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Как сообщили 17 января в федеральном оперштабе, в Петербурге за последние сутки подтверждено 3316 новых случаев заражения, что на 63 случая больше, чем в предыдущие сутки. Постепенно суточная цифра новых носителей приближается к показателям конца декабря и первых чисел января.

Достаточно высокой остаётся и цифра выздоровлений. За минувшие сутки выписаны по излечению 3072 человека в Петербурге.

По суточной смертности за 16 января Петербург остался на второй позиции среди регионов РФ, с 59 летальными исходами, подтвержденными за истекшие сутки.

С учетом новых данных в Петербурге за время пандемии с марта 2020 года выявлено 297 477 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Выздоровели из числа заболевших 187 135 человек. Для 8847 человек заболевание COVID-19 окончилось смертью.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 28 134 человека, что заметно меньше объема ежесуточных тестов в будние дни.

По данным аналитиков Межведомственного городского координационного совета, в Петербурге к понедельнику прогнозируется существенный рост заболеваемости COVID-19. Это связано с окончанием среднего инкубационного периода заболевания после новогодних выходных.

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