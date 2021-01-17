Пекин, , 03:33 — REGNUM Более пяти миллионов человек в мире могут стать жертвами заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, предупредили учёные центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний КНР, Народно-освободительной армии Китая и ряда научно-исследовательских институтов страны. Результаты исследования приводит 16 января газета South China Morning Post.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно данным, полученным специалистами, к началу марта 2021 года, при условии неблагоприятного развития ситуации, общее число случаев заражения коронавирусом в мире может превысить 170 млн, по прогнозам учёных, из них 32 млн придётся на США.

Число жертв заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, возможно существенно снизить при условии соблюдения необходимых мер предосторожности, в частности, ношения масок и соблюдения безопасной дистанции. Важнейшей мерой борьбы с ростом заболеваемости учёные назвали массовую вакцинацию. В случае своевременного принятия всех мер, способствующих снижению заболеваемости, число жертв COVID-19 к марту 2021, согласно расчётам специалистов, может возрасти на 300 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной организации здравоохранения в мире за сутки было выявлено более 688 тысяч случаев заражения коронавирусом, за сутки на планете скончались 14 718 пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 688 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2