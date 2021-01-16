Москва, , 23:03 — REGNUM В Нагорный Карабах с территории Армении вернулись еще 177 беженцев. Об этом в субботу, 16 января, сообщает Минобороны Российской Федерации.

«За сутки обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 177 беженцев», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности в свои жилища в Нагоном Карабахе из Армении на сегодняшний день вернулись 49 638 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Манэ Тандилян заявила, что после окончания военных действий в Нагорном Карабахе в регионе возник гуманитарный кризис.

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