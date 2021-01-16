Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM В Свердловской области за 15 января обнаружили ещё 397 заразившихся коронавирусом. Из них 151 среди жителей Екатеринбурга, сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Также новые случаи выявлены в Алапаевске, Дегтярске, Ивделе, Качканаре, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле и многих других муниципалитетах. С начала пандемии в регионе выявили уже 64 807 носителей коронвируса.

520 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Скончались от COVID-19 всего 1788 граждан, в том числе за последние сутки — 17. Выздоровели 57 235 пациентов.