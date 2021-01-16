Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Администрация Signal предупредила пользователей о возможных сбоях в работе мессенджера из-за резкого роста популярности сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Signal.

Представители Signal сообщили, что в последние дни специалисты компании ежедневно подключали новые серверы для обслуживания резко растущего числа клиентов. Однако поток новых пользователей превзошёл все ожидания руководства Signal, поэтому в работе мессенджера начались сбои.

«Миллионы и миллионы новых пользователей дают понять, что конфиденциальность имеет значение. Мы ценим ваше терпение», — подчеркнули в Signal.

Резкий рост популярности Signal и других мессенджеров объясняется оттоком пользователей мессенджера WhatsApp. В январе руководство Facebook (WhatsApp принадлежит этой компании) решило изменить пользовательские условия мессенджера для интеграции с другими продуктами компании. После этого часть пользователей выразила обеспокоенность в связи с тем, что это решение понизит уровень защищённости передаваемых через мессенджер данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января руководство WhatsApp объявило о переносе введения нового пользовательского соглашения на четыре месяца.

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