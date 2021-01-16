Волгоград, , 12:30 — REGNUM В Волгоградской области 16 января подтверждено 262 случая заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано пять летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 39 тыс. 607 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 37,7 тысячи человек, в том числе 268 пациентов выписаны за сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё пять человек, таким образом, в общей летальной статистке 536 смертельных случаев.