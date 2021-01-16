Баку, , 12:34 — REGNUM В Азербайджане до 1 апреля 2021 года продлили действие особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса. Об этом 16 января со ссылкой на соответствующий оперативный штаб при правительстве республики сообщает ТАСС.

«Принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», — сообщает источник.

Вместе с тем, учитывая определенную стабилизацию в динамике распространения инфекции в республике, согласно решению правительства с 18 января ожидается смягчение части ограничений, которые ранее были введены в рамках карантинного режима.

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Так в семнадцати городах и районах республики (в том числе в Баку и прилегающем к нему Апшеронском районе) с 18 января отменяется система СМС-разрешений на выход из дома.

С 25 января возобновят деятельность объекты торговли, исключения составляют крупные торговые центры и моллы. Также возобновят деятельность парикмахерские и салоны красоты, музеи и выставочные залы и будет восстановлено движение между городами и районами страны. С 1 февраля на всей территории страны предполагается восстановление работы объектов общественного питания, таких, как рестораны, кафе, чайные. Данные заведения смогут обслуживать посетителей на месте с 06:00 до полуночи.

Пока остается закрыт бакинский метрополитен, а до окончания карантинного режима по субботам и воскресеньям общественный транспорт работать также не будет.