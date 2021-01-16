Ереван, , 11:25 — REGNUM В Армении за сутки выявили 263 новых случая заражения SARS-CoV-2, с начала пандемии в стране зарегистрировали 164 235 случаев инфицирования, сообщили 16 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выздоровели 152 615 человек (295 человек за сутки), 2297 человек скончались (13 человек за сутки).

«В настоящее время лечение от коронавируса проходят 7905 пациентов», — добавили в минздраве.

В Армении с начала пандемии было проведено 620 704 тестирования на SARS-CoV-2, 1638 из которых провели в минувшие сутки.

Кроме того за весь период пандемии в республике зарегистрировали 728 смертей пациентов, переболевших коронавирусом, но умерших в результате наличия других заболеваний. За минувшие сутки было зарегистрировано два подобных летальных исхода.