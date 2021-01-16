Киев, , 10:02 — REGNUM Суточный прирост выявленных на Украине заражений коронавирусной инфекцией составил 7729 новых случаев, сообщил 16 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) (оккупированной Украиной части ДНР — ИА REGNUM) и Львовской (485) областях», — уточнил Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 1 млн 154 тысячи 692 случая заражения SARS-CoV-2.

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Выздоровели 857 183 инфицированных (9792 человека за сутки), 20 686 человек скончались от осложнений коронавирусной болезни (144 человека за сутки).

Также за минувшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2083 пациента с диагнозом «COVID-19».

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали почти 8200 случаев заражения коронавирусом.