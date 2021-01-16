Киев, 16 января 2021, 10:02 — REGNUM Суточный прирост выявленных на Украине заражений коронавирусной инфекцией составил 7729 новых случаев, сообщил 16 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала пандемии на территории страны зарегистрировали 1 млн 154 тысячи 692 случая заражения SARS-CoV-2.
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Выздоровели 857 183 инфицированных (9792 человека за сутки), 20 686 человек скончались от осложнений коронавирусной болезни (144 человека за сутки).
Также за минувшие сутки в медицинские учреждения госпитализировали 2083 пациента с диагнозом «COVID-19».
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Напомним, в предыдущие сутки на Украине зарегистрировали почти 8200 случаев заражения коронавирусом.