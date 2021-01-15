Киев, , 10:27 — REGNUM За истекшие сутки на Украине был выявлен 8199 подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«8199 новых случаев … зафиксировано на Украине по состоянию на 15 января 2021 года», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 1 146 963.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 166 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 20 542.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 847 391 человек вылечился от нового заболевания, 10 328 из которых — за последние 24 часа.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 8,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.