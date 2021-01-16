Афины , , 01:56 — REGNUM Греческие власти требуют, чтобы все государственные институты Северной Македонии использовали полное название страны, в том числе и в интернете. Об этом сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе совместной пресс-конференции с македонским коллегой Буяром Османи 15 января.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Дендиас подчеркнул, что в рамках реализации Преспанского соглашения уже было сделано много, но и предстоит еще немало, в т.ч. отказ от Вергинского флага, переименование дорог и других инфраструктурных объектов.

При этом Дендиас заверил, что Греция может стать большим союзником и лучшим другом Македонии.

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