Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 18 человек. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе от этой болезни умер уже 1771 пациент. 546 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. Из них 216 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавирус в регионе обнаружили у 64 410 граждан. Выздоровели 56 830.