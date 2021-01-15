Белгород, 15 января 2021, 17:35 — REGNUM Новое отделение центра многофункциональных услуг начало свою работу в северной части Белгорода. Помимо стандартных обращений заявители смогут регистрировать здесь транспортные средства, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе правительства региона.
В новый МФЦ может обратиться любой житель области. По словам начальника департамента цифрового развития региона Евгения Мирошникова, власти стремятся к тому, чтобы все услуги оказывались в двух форматах — через сайт госуслуг или в многофункциональных центрах. Жителям северной части Белгорода приходилось ездить в другие отделения, теперь этот недостаток устранён.
Теперь в Белгородской области работает 24 МФЦ.