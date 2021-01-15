Варшава, , 16:56 — REGNUM По итогам 2020 года в Польше существенно снизилось количество заявлений о принятии иностранных граждан в качестве беженцев. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 15 января заместитель главы министерства внутренних дел Польши Бартош Гродецкий во время пресс-конференции.

Гродецкий отметил, что в 2018—2019 годах количество людей, обращающихся за защитой в Польшу, оставалось на уровне чуть выше 4 тысяч в год. Однако в 2020 году количество обращений за защитой заметно снизилось — их число составило 2803 обращения.

«Значительно увеличилось количество обращений только из Белоруссии. Это было продиктовано политическим кризисом в этой республике и открытой политикой нашего государства в этом отношении. Спад в других направлениях, кроме Белоруссии, очевидно, является результатом пандемии и ограниченной мобильности», — пояснил замминистра.