Иваново, , 16:24 — REGNUM В Ивановской области объявлено о начале предварительной записи на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 15 января.

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«Со следующей недели начнется предварительная запись всех желающих пройти вакцинацию через контакт-центры поликлиник. Нужно оставить заявку в контакт-центре вашей поликлиники, вас зарегистрируют и по мере поступления партий вакцины в поликлинику вам позвонят и пригласят на вакцинацию», — сообщил на брифинге первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

Пункты вакцинации будут открыты в каждом районе Ивановской области. Планируется также открытие пунктов вакцинации в каждом структурном подразделении лечебных учреждений при наличии лицензии на этот вид деятельности.

На 15 января в Ивановской области официально зарегистрировано 23 980 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 177 диагнозов. Выздоровели 19 191 пациент, скончались 634 человека. В стационаре находятся 1787 человек, в том числе на койках с кислородом — 1090 человек. На аппаратах ИВЛ — 59 пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 750 коек.