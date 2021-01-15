Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова запретила массовые крещенские купания из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили 15 января в пресс-службе акимата (администрации) казахстанской столицы.

По ее словам, богослужение в храмах пройдет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также с учетом 30-процентной заполняемости церквей. В городе запрещены все массовые мероприятия.

Глава управления по делам религии Нурдаулет Альмуханов сказал, что в дни праздника дежурные мониторинговые группы проконтролируют выполнение санитарных требований.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сказал, что крещенские купания в республике не запрещены, но местные санитарные службы могут ввести ограничения на свое усмотрение.

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