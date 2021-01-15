Москва, , 15:48 — REGNUM Одними из главных ошибок во время крещенских купаний являются употребление алкоголя до погружения в воду и длительное нахождение на морозе. Об этом заявил в ходе пресс-конференции начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«Ключевые ошибки — это употребление алкоголя до погружения в воду. Второе — длительное нахождение на морозе в процессе ожидании купания», — сказал Печенин.

Ещё одной ошибкой, по его словам, является желание людей ходить у купели и фотографироваться либо просто долго находиться на морозе.

Печенин также отметил, что пожилым людям, имеющим хронические заболевания, лучше не рисковать и не погружаться в холодную воду на морозе.