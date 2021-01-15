Джакарта, , 15:29 — REGNUM Бывший вице-президент Индонезии Юсуф Калла выразил соболезнования в связи с землетрясением, которое произошло в Западном Сулавеси, сообщает Antara.

«Глубокая скорбь по поводу землетрясения магнитудой 6,2, обрушившегося на наших братьев в Мамуджу и Маджене», — заявил Юсуф Калла.

Юсуф Калла призвал всех уделять первоочередное внимание поддержанию санитарного протокола в условиях стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве по управлению стихийными бедствиями Западного Сулавеси заявили, что 34 человека погибли в результате землетрясения.

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