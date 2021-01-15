Ялта, Крым, , 15:09 — REGNUM Снегопад накрыл курортный крымский город Ялту 15 января. Фотографии заснеженного города в социальных сетях выкладывают жители и гости курорта.

«Ура, наконец в Ялте пошёл снежок», — радуются пользователи соцсетей.

«Настоящая зима это примерно как тут было в 1911-м, а не вот этот снегодождь», — отмечают жители.

«Всё, можно идти играть в снежки, лепить снеговиков и кататься на санях», — строят планы ялтинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили о резком похолодании на территории Крыма 16−20 января. По прогнозу, в ночное время температура может опуститься до отметки в 15 градусов ниже нуля.

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