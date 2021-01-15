Москва, , 15:06 — REGNUM На уходящей неделе в России случилось немало любопытных историй и невероятных событий, о которых Telegram-каналы рассказали своим читателям. Тут и труба-градусник, и новое осложнение от коронавируса, которое проявилось в Челябинской области, и многое, многое другое.

Центральный федеральный округ

В квартире на юго-восточной окраине столицы ухитрились зарегистрировать почти 170 тысяч мигрантов. Регистрация в этом ковчеге стоила от 2,5 до 5 тысяч рублей. «А говорят, что Москва не резиновая», — пошутил канал «Москва. Новости».

В Калужском областном драматическом театре симпатичная идея. По завершении ремонта здесь раздают старые паркетины на сувениры. Дощечки подписывают каждому зрителю по имени, и делают это местные актеры, пишет «Калуга сегодня».

Стране по-прежнему не дает покоя скульптура «Аленки ужасной», которая стояла в Нововоронеже. Ее теперь решили продать с аукциона. Тем временем один из скульпторов сделал «правильный вариант» статуи. Сохранив пропорции, он иначе раскрасил лицо фигуры, показав, что у оригинала чересчур выделены глаза и вообще он неправильно затонирован. Оказалась, пишет «Черноземец», жуткая скульптура могла бы быть красивой.

Северо-Западный федеральный округ

В Ленинградской области мужчина нашел в лесу странную поляну: в землю воткнуты факелы, березки опалены огнем, к стволам прибиты перевернутые кресты, а на снегу вроде бы кровь. «На детские забавы не похоже», — решил мужчина и дал знать в полицию. Но там его рассказ интереса почему-то не вызвал, передает «Санкт-Петербург Live».

В Республике Коми решили расширить свое участие в федеральном проекте по спутниковому отслеживанию оленей. «Усы Печорина» уточняют, что речь идет о пилотном проекте, который выглядит очень перспективным. Канал шутит, что со спутника стоит отслеживать не только оленей, но и местных чиновников.

В Мурманске дымовую трубу ТЭЦ превратили с 65-метровый градусник. На трубе установили 43 светодиодных светильника, которые показывают температуру окружающего воздуха. GoArctic пишет, что цвет светильников меняется с красного на синий и наоборот в зависимости от погоды.

Приволжский федеральный округ

В центре Казани от ветра рухнула большая арка, установленная к встрече Нового года. Никого не ушибло, конструкцию уже демонтировали. «Новый год is over», — отметил ВКП.

Там же, в Казани, случился очередной пожар в трамвае. Пассажиров в салоне не было, а загорелась приборная панель. Ее быстро потушили. «Что же это получается? Инциденты перешли с нами в новый год? Непорядок, товарищи», — возмущается «Итиль».

Уральский федеральный округ

«Упорный край» рассказал о нескольких деревнях Свердловской области, в которых совершенно нет коронавируса. Местные жители объясняют это так: «дороги до нас не дошли, газ не дошел, а коронавирус как попадет?»

А вот жители Челябинской области обнаружили новый побочный эффект от коронавируса. Из-за искажений запахов и вкусов переболевшие не могут есть мясо. По их словам, вкус мяса стал таким ужасным, что пришлось перейти на овощную диету. «Город, который смог» передает мнение эпидемиологов, что коронавирусное вегетарианство может продолжаться несколько месяцев.

Сибирский федеральный округ

В Барнауле священнику, который собрался ехать в храм на службу, подали такси с номером «666». Священник сначала смутился и не хотел ехать, но потом решил, что это все искушение. Заодно вспомнил историю из Нового завета, где человек подчинил себе беса и съездил на нем в Иерусалим. После этого священник тоже, по словам Barnaul22, «оседлал беса» и поехал на нем храм.

В Омске обсуждают историю со студентом, «березовым блогером», который прославился репортажами с верхушки дерева, поскольку только там в его деревне ловит интернет. Наконец студент с березы упал, пишет «Сибирский панк», считая это падение символическим.

Южный федеральный округ

В Краснодаре после новогодних праздников пошел дождь, и город буквально утонул, стал Венецией. Жители говорят, что машины по улицам не ездят, а плавают, на проспектах впору рыбачить, передает «Югополис».

Лишь в некоторых местах снег остался, и там удивленные горожане стали замечать мужчину, который катается на доске с помощью беговых собак. «Забудьте про «маленький Париж», сегодня Краснодар — это «маленькая Чукотка». А что? Экологично и без пробок», — шутит «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

ТВ «Вайнах» пишет, что все серии мультфильма «Ну, погоди!» скоро переведут на чеченский, вслед за сериями «Трое из Простоквашино» и мультиком «Жил-был пес». Озвучивать волка с зайцем будут чеченские актеры, работа проводится при поддержке министерства культуры Чеченской Республики с целью сохранения и развития родного языка.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» узнала, что в Магадане скоро появятся необычные круглые дома-сферы, без фундамента, приспособленные к сложным погодным условиям. Они подходят для особо охраняемых природных зон.

1 января в Якутии на трубке Нюрбинская горняков ждал сюрприз. Они нашли необычный алмаз, который напоминает по внешнему виду фрагмент Челябинского метеорита. Вес алмаза-«метеорита» составляет 109 карат, передает «Страновед».

»Право руля!» пишет, что во Владивосток опять пришли погодные неприятности: сильный снегопад. Губернатор уже предложил приморцам на день отказаться от личного транспорта, а работодателям — отпустить работников домой пораньше. Между тем дороги Владивостока до сих пор не убраны после ноябрьского «ледяного шторма».

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 января.