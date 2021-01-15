Новосибирск, , 14:28 — REGNUM В Новосибирске водителям, стоящим в пробке на площади Труда, начали продавать кофе. Об этом «НГС. Новостям» сообщил водитель Зубаир Абытов, воспользовавшийся услугой сегодня, 15 января.

По словам мужчины, пока на площади Труда работают двое продавцов. Стоимость стаканчика горячего напитка — 100 рублей. Покупателям также дают пластиковую ложку, сахар и сливки.

Напомним, что в августе 2020 гда сообщалось о сужении проезжей части между площадью Труда и площадью Энергетиков. Ограничения были установлены в срок с 14 сентября по 30 декабря и были связаны со строительством четвертого моста. Однако, ограничения на площади Труда существуют до сих пор.