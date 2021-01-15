Москва, , 14:03 — REGNUM Намерение оператора проекта «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, возобновить прокладку трубопровода в датских водах 15 января, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 15 января в социальной сети Facebook.

«Хватит планировать. Сделайте!», — пишет Alex M.

Многие пользователи встретили данную новость с нескрываемой радостью. По их мнению, завершение проекта откроет для России очень выгодное положение и утрёт нос всем своим злопыхателям.

«Молодцы! Газ пойдёт мимо фашистского режима Украины и русофобской Польши», — написал Илья Б.

Но нашлись и те, кто выразил своё неверие в то, что строительство газопровода когда-нибудь закончится. Они считают, что всё, чего добьётся Россия, это будет огромное количество конструкций, которые будут покоиться на дне Балтийского моря.

«Ну, сегодня вышли датчане окончательно из проекта», — считает Андрей Л.

Отдельные комментаторы сообщили о том, что уже просто устали от ситуации вокруг «Северного потока — 2». Они считают, что России необходимо либо уже достроить данный проект, либо окончательно отказаться от его реализации.

«Можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода, и как возобновляют завершение строительства нордстрима», — поделился Рашид А.

Напомним, 15 января представители оператора проекта «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, заявили о том, что намерены возобновить прокладку трубопровода в датских водах 15 января.