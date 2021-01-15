Белгород, , 13:16 — REGNUM В пятёрку субъектов со средней доступностью вакцинации от COVID-19 вошла Белгородская область. Препарат получили уже более 1,3 тысячи жителей, сообщили ИА REGNUM 15 января в региональном оперативном штабе.

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Доклад о доступности вакцинации подготовил Фонд «Петербургская политика». Все субъекты России разделили на шесть групп по актуальной статистике без учёта граждан из групп риска. В пятёрку регионов со средней доступностью вошла Белгородская область — здесь провакцинированы уже более 1,3 тысячи человек. Регистрация добровольцев идёт на сайте департамента здравоохранения региона, записались уже свыше 4,7 жителей. До 1 марта 2021 года в Белгородскую область поступит 67,1 тысячи доз вакцины от COVID-19.

Отмечается, что более чем в 40 субъектах нет доступной вакцины для желающих и отсутствует возможность записи на прививку.