Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Личность мужчины, подозреваемого в жестоком избиении полицейского флагштоком во время беспорядков и штурма Капитолия на прошлой неделе, установлена. Им оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стейджер. Об этом 15 января сообщает Daily Mail.

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Как заявили в ФБР, Стейджер был опознан после того, как в интернете распространились видеозаписи, на которых был запечатлён момент, когда толпа сторонников действующего президента США Дональда Трампа напала и несколько раз ударила полицейского на ступеньках Капитолия.

На кадрах Стейджер, одетый в камуфляжную куртку, несколько раз бьёт офицера шестом, к которому был прикреплён американский флаг. Мужчину также узнал человек, который беседовал с ним сразу после нанесения побоев полицейскому. Тот объяснил свой поступок тем, что принял служителя правопорядка за участника движения «Антифа», хотя он был в форме.

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В настоящее время подозреваемый в нападении на сотрудника полиции взят под стражу. Сегодня, 15 января, он предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось. Так, в частности, от огнестрельного ранения погибла женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Кроме того, от полученных травм скончался полицейский.